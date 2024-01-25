Haberler



Gündem



Gelecek Partisi’nde istifa depremi! Malatya'da tüm yöneticiler ve 880 üye istifa etti

Gelecek Partisi’nde istifa depremi! Malatya'da tüm yöneticiler ve 880 üye istifa etti Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, Malatya'da kendisi, partinin kurulları ve ilçe başkanlarının yanı sıra 880 üyenin partiden istifa ettiğini duyurdu.