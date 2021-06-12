Gelecek Partisi'nden HDP'ye ziyaret

Gelecek Partisi, HDP’yi ziyaret ederek kapatma davası konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı.

Gelecek Partisi'nde bugün Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Genel Sekreter Cemalettin Kani Torun ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Sağıroğlu’ndan oluşan bir heyet, HDP'yi ziyaret etti.

KAPATMA DAVASI GÖRÜŞÜLDÜ

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, PM Üyesi Doğan Erbaş ile görüşen heyet, kapatma davası ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE HDP ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan 23 Mart’ta da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’tan oluşan heyet Gelecek Partisi’ni ziyaret etmişti.