Gelecek Partisi’nin hedefinde yerli otomobil var

Gelecek Partisi’nin hedefinde yerli otomobil var

Türkiye, yıllar sonra yerli otomobil hayalini gerçekleştirmek için art arda adımlar atarken Davutoğlu’nun partisi projeyi karalamaya kalktı.

Son yıllarda neredeyse her alanda yerli ve milli adımlar atan Türkiye, yerli otomobil projesiyle de yıllardır beklenen hasrete son verdi.

YERLİ OTOMOBİL BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle dünyaya tanıtılan Türkiye’nin yerli otomobili, dünya otomobil piyasasında büyük ses getirdi.

Türkiye’de satış rekorları kıran otomobil markalarını endişelendiren bu milli adım, son dönemde muhalefet partileri ve muhalif isimler tarafından hedef tahtasına konuldu.

GELECEK PARTİSİ, YERLİ ÜRETİMİ HEDEF ALDI

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu da Türkiye’nin hayali yerli otomobile karşı konumda yer aldı. Gelecek Partisi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alanlara dikkat çekildi ve otomobilin yerliliği sorgulandı.

Oysa; dünyada satış rekorları kıran birçok otomobil markası, farklı mekanik parçalarını farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla üretiyor.