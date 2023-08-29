Gelecek ve Saadet Partisi'nde yerel seçim telaşı başladı Meral Akşener'in yerel seçimlerle ilgili ifadelerinin ardından Ahmet Davutoğlu apar topar Temel Karamollaoğlu'nu ziyarete gitti. İki ismin görüşmesinde yerel seçimlerde nasıl bir yol izleneceği masaya yatırıldı.

ensonhaber.com

Genel seçimleri kaybeden muhalefet birbirine girdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda, siyasi partilere yerel seçimlere tek başına girme çağrısında bulundu.

Akşener, bu açıklamanın yanı sıra yeni bir ittifak kapılarını da diğer muhalefet partilerine kapattı.

CHP'de ise Akşener'in sözlerinin yanı sıra seçimlere kendi listelerinden soktukları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti nedeniyle tabandan yoğun eleştiriler geldi.

Akşener'in sözleri küçük ortakları telaşlandırdı

Parti tabanı, küçük ortak olarak tabir edilen bu partilerin herhangi bir oy katkısı sunmadığını, aksine CHP içerisinden seçilecek milletvekillerinin yerlerinin işgal edildiği görüşünde.

Hal böyle olunca Gelecek, Saadet, Deva ve Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı iyice belirsizleşti.

Meclis'te kurulan Saadet ve Gelecek Partisi ittifakının yerel seçimlerde de devam edeceği bilinirken Akşener'in açıklamaları, iki tarafta da soğuk duş etkisi yarattı.

Davutoğlu, Karamollaoğlu'na gitti

Yaşananların ardından ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na gitti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyarette görüşmenin en önemli gündem maddesi, Akşener'in ifadeleri ve CHP'nin yaklaşımı sonrası yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleneceği oldu.

Yerel seçimde nasıl bir yol izleneceği görüşüldü

Görüşmede, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi.

Öte yandan Davutoğlu ve Karamollaoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde iki partinin TBMM'deki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda da mutabık kaldı.