DHA
Bir aşiret düğününde daha takılar konuştu...
Bu kez görüntüler Şanlıurfa'dan.
İzol aşiretine ait bir düğüne yüzlerce kişi katıldı. Nikah töreninde, şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçılar sahne aldı.
Valiz içinde 8 kilogram altın getirildi
Deste deste dolarların havada uçuştuğu düğünde geline takılan takılar adeta göz doldurdu.
Korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.
6 milyon TL takıldı
Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.
Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 6 milyon TL para takıldığı belirlendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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