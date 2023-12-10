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Gelin altınlarla süslendi! Şanlıurfa'da aşiret düğününde valiz dolusu altın takıldı

Gelin altınlarla süslendi! Şanlıurfa'da aşiret düğününde valiz dolusu altın takıldı Yüzlerce kişinin katıldığı bir aşiret düğününde geline bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında altın takılırken, çift için para koyulan sandıktan ise 6 milyon TL çıktı.