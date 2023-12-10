DHA

Bir aşiret düğününde daha takılar konuştu...

Bu kez görüntüler Şanlıurfa'dan.

İzol aşiretine ait bir düğüne yüzlerce kişi katıldı. Nikah töreninde, şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçılar sahne aldı.

Valiz içinde 8 kilogram altın getirildi

Deste deste dolarların havada uçuştuğu düğünde geline takılan takılar adeta göz doldurdu.

Korumalar eşliğinde sahneye getirilen bir valiz dolusu 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.

6 milyon TL takıldı

Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.

Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 6 milyon TL para takıldığı belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)