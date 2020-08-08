Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlamaya bir gelin ve damat düğün fotoğrafı çekimi sırasında yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120'si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

TAM ÇEKİM ESNASINDA PATLADI

Şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde patlamanın olduğu bölgeye yakın bir noktada düğün fotoğrafı çekimi yaptıran gelin ve damat o ana tanık oldu. Panik yaşayan çift, hemen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Gelin ve damat çekim sırasında patlamaya yakalandı ViDEO

“ŞÜKÜR OLSUN HAYATTAYIZ”

Emin Şamlı ve Hind Fanous'un fotoğraf çekimini gerçekleştiren İbrahim Kitmitto o anları, “Patlama anında ne olduğunu bilmiyorduk. Bu bir deprem mi yoksa dünyanın sonu mu, çünkü hayatımızda bu sesi hiç duymadık, çok korkunç bir sesti. Camlar ve molozlar üzerimize düştü, Şükürler olsun ki hayattayız herkesin durumu iyi.” diyerek anlattı.