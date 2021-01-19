Gelir kaybı desteği ne zaman verilecek? Esnafa kira yardımı ne zaman ödenecek? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Koronavirüs salgını sürecinde Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen esnafa kira desteği ve gelir kaybı ödemeleri ne zaman yapılacak merak konusu oldu.

Pandemi süreci, ekonomik olarak esnafları zor durumda bıraktı.

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Ticaret Bakanlığı harekete geçerek gelir kaybına uğrayan esnafı desteklemek amacıyla yardımlarda bulunacağını açıkladı.

Gelir kaybı desteği ve esnafa kira yardımı başvuruları 11 Ocak günü tamamlandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

Esnaf vatandaşlar, ödemeler ne zaman yapılacak sorusunu araştırmaya başladı.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.



Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği'ne yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1.3 milyon üzerinde gelir kaybı desteğine, 754,000 civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var" dedi.

Müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki veri sistemi değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Pekcan, "Bunlar tamamlanır tamamlanmaz, Ocak ayı içinde, bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.