Gelir testi nedir, nasıl yapılır? Kimler gelir testi yaptırmak zorundadır?

SSK, güvencesi olmayan vatandaşa Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmesi için gelir testi yaptırması gerekmektedir. Peki gelir testi nasıl yaptırılır, kimler yaptırmak zorundadır, işte detaylar..

Gelir testi dışında kalan herhangi bir işte çalışmayan, SGK’ya prim ödemeyen vatandaşların genel sağlık sigortası primlerini belirlemek amacıyla uygulanıyor.

SGK da bu gelir testi üzerinden sonuca göre kişilere Genel Sağlık Sigortası primi düzenlenmiş oluyor.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyor. Peki gelir testi nereden, nasıl yapılır, işte detaylar..

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.

Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan, yani çalışmayan, işyeri sahibi olmayan, 65 yaş, harp ya da vazife malullüğü aylığı ile işsizlik ödeneği gibi herhangi bir geliri olmayan kişiler, gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

GELİR TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testinde gelir testine giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır. Gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki bu kişilerin gelirlerinin toplamı dikkate alınır ve gelir belirlenir.

Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.

Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır.

Test, aşağıdaki tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır.

Ailenin gelirleri şunlardır:

Ailenin tespit edilen aylık geliri

Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri.

Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240’ta biri. – Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.

Dükkanlar için rayiç bedelin 240’ta biri.

Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri.

Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri.

Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.

Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.

Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.

Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.

Aşağıdakiler ise harcamalar olarak kabul edilir:

Giyim, gıda, sigara, yiyecek, kira, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi tüm giderlerin aylık ortalaması.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Test için kişinin bulunduğu il/ilçedeki kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurulur.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar verilen formları eksiksiz doldurur. Test için TC kimlik ve fotokopisi ile 2 adet vesikalık fotoğraf bulunmalı.

Gelir testini yaptıracak kişinin bizzat başvurması gereklidir. İstisnai durumlarda testi yaptıracak kişinin birinci dereceden yakını da başvuru yapabilir.

KİMLER GELİR TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDADIR?

Gelir testi yaptırması gereken kişiler genel sağlık sigortalısı olmayanlar, genel sağlık sigortalısı olan bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile bu statüsü sona eren kişilerdir.

Yani çalışmayan, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayan ve genel sağlık sigortasının kapsamında bulunmayan ve çocuklarda 18 yaşını, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını tamamlayarak ailesinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünden çıkan kişiler gelir testi yaptırmak zorundalar.