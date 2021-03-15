Gelir vergisi muafiyeti nedir, kimler muaf? Esnafın gelir vergisi kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde vergi muafiyeti de bulunuyor. Peki vergi muafiyeti nedir, vergi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Açıklanan ekonomi reform paketinde vergi muafiyeti de bulunuyor.

Erdoğan, "Reform paketimizde dar gelirli 850 bin küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor" diye konuştu.

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen esnaflar, konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Ülkemizde vergi istisnası ve muafiyeti için kanunlar tarafından belli çizgiler belirlenerek sadece özel durumlarda geçerli olan ve bunun için hayata geçirilmiş haklar bulunmaktadır.

Peki, vergi muafiyeti nedir? Gelir vergisinden nasıl muaf olunur?

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Hukukta gerçek kişi olarak adlandırılan yani yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin elde ettiği gelirlerden alınan vergi türüne gelir verisi denir.

Gelir vergisi kişinin bir yıl içinde serbest meslek faaliyetleri sonucu elde ettiği kazanç, mal satışları, gayrimenkul getirisi üzerinden alınır.

Bunun dışında zirai faaliyetler ve bunun gibi kanun kapsamına giren birçok gelir de vergiye dâhildir. Tüm bunların hepsi ‘Gelir Vergisi Kanunu’ ile belirlenmiştir.

Vergi muafiyeti ise, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

GELİR VERGİSİ KALDIRILDI MI?

Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'esnafa vergi muafiyeti'nin detayları belli oldu. 850 bin esnafı ilgilendiren düzenleme geçici değil, kalıcı olacak.

2021'den itibaren artık kuaför, berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi kesimler gelir vergisi ödemeyecek.

Erdoğan, "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.