Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında, kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında, Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde olan kargo gemisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi parçalandı, 3 kişi ise denize düştü.

2 BALIKÇI KURTARILAMADI

Kaza yerine giden kurtarma ekipleri teknedeki Salih Bayraktar ve Burhan Ataman'ın cansız bedenlerini bulurken, Ali Ataman yaralı olarak kurtarıldı.

Gemi kazasında hayatını kaybeden balıkçılar toprağa verildi VİDEO





CENAZELER AİLELER TARAFINDAN ALINDI

Hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler aileleri tarafından alınarak, cenaze namazının kılınacağı Poyrazköy Camii'ne getirildi.

BALIKÇILAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine balıkçıların yakınları, arkadaşları ve yaralı kurtulan Ali Ataman da katıldı. Balıkçılar için dua edildi, helallik alındı.

Salih Bayraktar ve Burhan Ataman, törenin ardından Poyrazköy mezarlığında toprağa verildi.



