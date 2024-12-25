Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı

Haber Merkezi

Zaman zaman erken seçim tartışmaları gündeme geliyor.

Hal böyle olunca seçim anketleri, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak Genar Araştırma tarafından aralık ayında yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

Genar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı veriler için ankete katılanlara 'Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' diye soruldu.

'BUGÜN SEÇİM OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?'

Ankette yüzde 33,3 ile ilk sırada AK Parti yer aldı.

AK Parti'nin ardından ikinci sırada gelen CHP'nin oy oranının ise yüzde 28 olduğu görüldü.

DEM Parti yüzde 10,5 ile üçüncü parti konumunda yer alırken MHP yüzde 8,6'lık oyla dördüncü sırada geldi.

AK PARTİ YÜZDE 33'LE İLK SIRADA

İyi Parti ise yüzde 6,4'lük oy oranıyla ankette beşinci sırayı aldı.

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,2 oy alırken Zafer Partisi yüzde 3,6, TİP ise yüzde 1,6 oy oranına sahip oldu.

Diğer partilerin oy oranı da yüzde 3,8'de kaldı.