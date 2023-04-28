İhsan Aktaş: AK Parti’nin oyları 38-39 bandında Ensonhaber'e konuşan Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan son anketi, "AK Parti’nin oyları 38-39 bandında, MHP’nin 7.5-8’lerde. Baktığınız zaman iki partinin toplamı 45-46 bandında." sözleriyle değerlendirdi.

Özel Haber

Siyaset arenasında heyecan giderek artmaya başladı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının çalışmaları devam ediyor.

Ensonhaber de sahadaki heyecana ortak oluyor.

Bir yandan yurdun dört bir yanında halkın nabzı tutuluyor, bir yandan da yapılan yayınlarda özel konuklar ağırlanıyor.

Bu formatlardan biri de her akşam yayınlanan 'Gündem Özel' programı.

Seçim anketi Ensonhaber'de

İlker Koç'un sunumuyla YouTube kanalında abonelerle buluşan programın bugünkü konuğu Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş oldu.

Aktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan anketleri değerlendirdi.

"Son bir haftadır AK Parti yükselişte"

Ellerindeki son veriyi Ensonhaber ile paylaşan Aktaş şu ifadeleri kullandı: