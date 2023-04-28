Siyaset arenasında heyecan giderek artmaya başladı.
Bu süreçte Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının çalışmaları devam ediyor.
Ensonhaber de sahadaki heyecana ortak oluyor.
Bir yandan yurdun dört bir yanında halkın nabzı tutuluyor, bir yandan da yapılan yayınlarda özel konuklar ağırlanıyor.
Bu formatlardan biri de her akşam yayınlanan 'Gündem Özel' programı.
Seçim anketi Ensonhaber'de
İlker Koç'un sunumuyla YouTube kanalında abonelerle buluşan programın bugünkü konuğu Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş oldu.
Aktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan anketleri değerlendirdi.
"Son bir haftadır AK Parti yükselişte"
Ellerindeki son veriyi Ensonhaber ile paylaşan Aktaş şu ifadeleri kullandı:
Meclis aritmetiğinde köklü bir değişiklik olmayacağını görüyoruz. AK Parti’nin oyları 38-39 bandında, MHP’nin 7.5-8’lerde. Baktığınız zaman iki partinin toplamı 45-46 bandında.
CHP’nin oyu yüzde 26’larda, diğer partilerin CHP’ye katılmasıyla iki puanlık bir yükseliş oldu. İyi Parti’nin oyu da yüzde 7. Topladığınız zaman 35 yapıyor onların toplam oyu.
HDP bu arada TİP’e doğru oy kaybediyor. TİP şu an yüzde 3 bandına yaklaştı. HDP de 12’den 9’a doğru düştü. Daha da düşebilir.
Muharrem İnce'nin yüzde 3 civarında. Muharrem İnce sahneye çıktığı zaman oyu yüzde 10’du, partisi de yüzde 6’lara kadar çıkmıştı. Şimdi iki taraftan da ciddi bir kaybı var. Her parti ayrıldığı partiye karşı muhaliftir. Son bir haftadır AK Parti'nin yükselişte olduğu, birinci turu zorladığına dair veriler var.