ensonhaber.com
Özel günlerde gün geçmiyor ki alışılmışın dışında bir olay yaşanmasın.
Bu kez görüntüler bir evlilik teklifi organizasyonuna ait.
Yaşanan olay, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Diz çöküp teklif etti
Teklif için yapılan hazırlıklarda genç bir kadının diz çöküp erkek arkadaşına teklif ettiği görüldü.
O anlarda elinde buket bulunan erkek şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, genç kadın ise yüzüğü uzattı.
Viral oldu
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.
Kimileri rol değişimini eleştirirken, kimileri ise destekledi.