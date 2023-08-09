Genç kadının diz çöküp evlenme teklifi ettiği anlar Evlilik teklifi organizasyonunda yaşanan rol değişimi sosyal medyada gündem oldu. Kadının erkek arkadaşına teklif ettiği anlar yeni bir tartışmayı doğurdu.

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ensonhaber.com

Özel günlerde gün geçmiyor ki alışılmışın dışında bir olay yaşanmasın.

Bu kez görüntüler bir evlilik teklifi organizasyonuna ait.

Yaşanan olay, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Diz çöküp teklif etti

Teklif için yapılan hazırlıklarda genç bir kadının diz çöküp erkek arkadaşına teklif ettiği görüldü.

O anlarda elinde buket bulunan erkek şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, genç kadın ise yüzüğü uzattı.

Viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede viral oldu.

Kimileri rol değişimini eleştirirken, kimileri ise destekledi.