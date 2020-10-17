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    Gence'de füze düşen yerde inceleme

    Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, saldırı sonrası füze düşen noktaya gelerek incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 17.10.2020 - 09:27
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    Gence'de füze düşen yerde inceleme

    Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırı sonucu 12 sivilin hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

    YETKİLİLER İNCELEMEDE BULUNDU

    Saldırı sonucunda Gence’de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürerken Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov enkaz alanına dönen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

    Gence'de füze düşen yerde inceleme

    Gence de füze düşen yerde inceleme #1

    Gence de füze düşen yerde inceleme #2

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