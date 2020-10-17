Gence'de füze düşen yerde inceleme

Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı

Pentagon, S-400 kullanımı için Türkiye'yi kınadı

Cebimdeki paramı her gün ikiye katlıyorum!

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

Gence'ye düzenlenen saldırı sonrası olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı

İç Haber 11