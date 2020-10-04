Ermenistan’ın Gence’deki saldırısına iki torunu ile evde yakalanıp yaralanan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşanan anları hastane odasında anlattı.

Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan ve Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu sivil halkı hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan askerleri bugün, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’de halkın yaşadığı evlere roketli saldırı düzenledi.

Roketli saldırıda 22 sivil hayatını kaybederken 76 kişi de yaralandı.

Yaralanan sivil vatandaşlardan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşananları hastane odasında anlattı.

Gence'deki saldırıda yaralanan kadın o anları anlattı VİDEO



"DUVAR YÜZÜMÜZE YIKILDI"

Gözünden, kolundan ve bacağından yaralanan Gasımova, olay sırasında birisi 4 aylık 2 torunu ve kızı ile evde oturduklarını ifade ederek, “Saat 11.00 sıralarındaydı. Ses geldiği için pencerenin önüne geçtim. İki defa top sesi geldi. Aynanın önüne yaklaştım, 2 dakika geçmedi duvar yüzümüze yıkıldı. Pencereler ve tavan üstümüze geldi. Taşlar ayağımın üstüne geldi. Kızım patlama etkisi ile yüzüstü yere düştü. İki küçük torunum vardı, birisi 4 aylıktı. Çocuklara çok şükür hiçbir şey olmadı. Bağırdım, olağanüstü hal görevlileri bize yardım etti, hastaneye getirdiler. Kızım başka bir hastaneye gitti” dedi.

Ermenistan’ın askeri alanı vurduklarına dair iddialarını yalanlayan Gasımova, “Bizim orada asker falan yoktu. Bir anda geldi roket. Nereye bir şey düştüğünü anlamaya çalıştık. 3’üncü roket bizim komşunun evine düştü. Düşer düşmez ev ve araca denk geldi” dedi.