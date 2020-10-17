Gence'ye düzenlenen saldırı sonrası olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı

Gence'ye düzenlenen saldırı sonrası olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı sonrası, olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı.

Terör devleti Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan karşısında cephede hiçbir varlık gösteremeyen Ermenistan, yine sivil yerleşim yerini vurdu.

Azerbaycan'ın 2. büyük kenti Gence'yi hedef alan Ermenistan, balistik füzelerle sivillerin yaşadığı mahalleyi vurdu.

Hedef olan Gence'de çok sayıda Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti ve yaralandı.

ENKAZ ALTINDA BİR AİLENİN FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Saldırı sonrası, Cnn Türk muhabiri bölgede canlı bağlantı yaptığı sırada, yürekleri parçalayan görüntülerle karşılaştı.

Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin enkaz altından çıkarıldığı bölgede, bir ailenin de fotoğraf albümü ortaya çıktı.

Enkaz altında kalan bir aileye ait olan fotoğraflar, izleyenlerin adeta yüreklerini yaraladı.

Gence'ye düzenlenen saldırı sonrası olay yerinde bir ailenin fotoğrafları çıktı VİDEO



"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı.

Ermenistan'a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan'da sivillere karşı kullanıldı.

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"2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ ÖLDÜ 35 KİŞİ YARALANDI"

Gencede can kayıpları arasında sivillerde var. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan'ın füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan’ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı. 2'si çocuk 6 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

BİR BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Olay yerinde bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, bölgede yayın yaptığı sırada içler acısı bir durumu da aktardı.

Olay yerinde ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılması esnasında bir bebeğin cansız bedenini gören ve bebeğe dokunan Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti VİDEO