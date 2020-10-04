Azerbaycan'ın Gence kentine yapılan saldırının emrini verdiğini söyleyen Arayik Harutyunyan, sivillere saldırının devam edeceğini söyledi.

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın askeri başarısı karşısında çaresizliği masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Cephede, Azerbaycan askerlerinden kaçan Ermeni ordusu füzelerle sivilleri burdu.

Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan, aynı zamanda cephe hattından 70 kilometre uzaktaki Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda 22 masum sivil hayatını kaybederken 76 kişi de yaralandı.

Saldırı Azerbaycan tarafından doğrulanırken, sivil katliamına Ermeni tarafı da sahip çıktı.

Gence'yi vuran Ermeni: Yine vururuz VİDEO

"SİVİLLERE SALDIRI EMRİNİ BEN VERDİM"

Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, konuya ilişkin sosyal medyadan cephe hattında Ermeni askerlerle çekilen fotoğraflarını içeren bir paylaşım yaparak sivilleri katlettiğini kabul etti.

Harutyunyan açıklamasında, “Emrim üzerine savunma ordusu Gence kentindeki askeri tesisleri etkisizleştirmek için Gence Havalimanı’na saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı.

TEHDİT ETTİ: YİNE VURURUZ

Cephe hattından kilometrelerce uzaktaki sivillerin ölümüne yol açan saldırının mimarı Harutyunyan, Azerbaycan'ı sivilleri yine vurmakla tehdit ederek, “Düşman bundan gerekli dersleri almazsa güçlü ve orantılı saldırılara devam edeceğiz. Azerbaycan geç olmadan durmalı.” dedi.

Diğer yandan işgalci Ermenistan tehditlerine devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

AZERBAYCAN TARAFINDAN AÇIKLAMA

Ermenistan yönetiminin liderlerinin Azerbaycan’a karşı savaş suçu işlediğini vurgulayan Haciyev, "Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 'Smerch' ve 'Tochka-U' füze sistemleriyle Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan sivil vatandaşlar var. Son günlerde Azerbaycan’ın şehir ve köylerine 10 binden fazla top mermi düştü” dedi.

"HARUTYUNYAN YARALANDI"

Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, ”Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmıyor. Ateşin işgal altındaki topraklardan sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' Başkanı Araik Harutyunyan’ın emriyle açıldığı bildirildi. Araik Arutunyan’a burada hitap etmek istiyorum. Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ NOKTALARI İMHA EDİLDİ"

Azerbaycan’a Vardenis’ten Gorus şehri yakınlarında roket atıldığını vurgulayan Haciyev, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığı tüm bölge için bir tehdittir. Ermenistan’ın yönetimi de bölge için bir tehdittir. Gence, Terter ve diğer şehirlerin halkı bu saldırılardan korkmuyor. Bütün bunlar belgelenecek ve ilgili uluslararası kuruluşlara sunulacaktır. Azerbaycan uydusunu kullanarak fırlatılan roketlerin yörüngesi netleştirilecek ve uluslararası kuruluşlara bildirecek. Hankendi yakınlarında düşmanın topçu ateş noktaları imha edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Ermeni silahlı kuvvetleri işgal edilen topraklardan çekilmelidir” dedi.