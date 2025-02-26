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AA & Ensonhaber

İstanbul programları için Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları teşkilatı tarafından karşılandı.

Ellerinde pasta ve çiçekle bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

"Tenzile annenin duası, milyonların umudusun. İyi ki doğdun reis" ve "Biz gönül verdik, sen ömür ver ya Rabb" yazılı pankartlar taşıyan gençler Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle selamlaşıp sohbet etti.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini telefonla arayarak, mesaj göndererek ya da sosyal medyada paylaşım yaparak tebrik edenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça daha adil bir dünya için çalışmaya, 'Her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." ifadelerine paylaşımında yer verdi.