Gençlere Atatürk'ü anlatan Celal Şengör gözyaşlarına boğuldu Etkinlik esnasında gençlerle sohbet eden Celal Şengör, Atatürk ile ilgili konuşurken ağlamaya başladı. "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın" derken gözyaşlarına boğulan Şengör'ün o anları dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Deprem açıklamaları ile günlerce konuşulan Prof. Dr. Celal Şengör, belirli etkinliklere konuşmacı olarak katılmaya devam ediyor.

Şengör’ün son olarak katıldığı bir etkinlikte söylediği cümleler dikkat çekti.

Etkinlik sırasında gençlerle bahçede sohbet eden Şengör, duygu dolu cümleler sarf etti.

Hislerini ve düşüncelerini gençlere aktarmaya çalışan Celal Şengör, bir süre sonra gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan anlarda Şengör, Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini vurguladı.

"Atatürk'ün peşinden ayrılmayın"

"Şu anda adam gibi birkaç kütüphanemiz varsa bunlar tek başına Atatürk'ün marifeti. Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. O bıraktı bize bu memleketi." ifadelerini vurgulayan Şengör şöyle devam etti;

Benim dedelerim Balkan göçmeni, memleketlerini hatırlattığın zaman başlarlardı ağlamaya, "biz vatan kaybettik" derlerdi.

"Vatanı korumak vazifemiz"