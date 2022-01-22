Gençlerin seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 üstü oy aldı

15-25 yaş arası gençlere yapılan seçim anketiyle AK Parti'nin yüzde 40, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 50 üzerinde oy aldığı belirlendi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erken seçimin gündemde olmamasına rağmen anket şirketleri sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyor.

Siyasi partiler de seçmenin nabzını ölçmek için kendi araştırmalarını yaptırıyor.

Seçim hazırlıklarına şimdiden başlayan AK Parti de, sık sık gençlerin oy potansiyelini ve tercihlerini ölçüyor.

AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 40

Yapılan son anketlerde 15 ve 25 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40 oranında AK Parti'yi tercih ettiği sonucu ortaya çıktı.

Muhalefet partisi CHP'nin, AK Parti ile arasındaki oy farkının en az 10 puan olduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberinde yer alan anket sonuçlarında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirlendi.

AK Partili kaynakların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun henüz yüzde 50'nin altına hiç inmediğini açıkladığı belirtildi.