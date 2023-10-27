Gençlerin sesi olan Z Bakış programı, Ensonhaber YouTube kanalında başladı Hafta içi her gün öğle ve akşam saatlerinde gündemi farklı konuklarla canlı yayında tartışan Ensonhaber, yepyeni bir programla karşınızda. Bu kez gençlerin konuşacağı "Z Bakış" programı izleyicisiyle buluşuyor.

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Türkiye'nin en çok tıklanan haber sitesi Ensonhaber, ilgi çekici manşetleri ve haber diliyle dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor.

İnternet haberciliğindeki gündemi merak uyandıran Ensonhaber, sosyal medyadaki varlığı ve canlı yayınlarıyla da ilgi odağı.

TikTok içerikleri, Instagram paylaşımları ve YouTube'deki trafiği ile zirvedeki yerini koruyan Ensonhaber YouTube canlı yayınları ile de öne çıkıyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de Taha Hüseyin Karagöz, 18.00'de İlker Koç ile canlı yayında olan Ensonhaber, bu kez rotayı gençlere çevirdi.

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Söz gençlerde: Z Bakış programı başladı!

Dönemin gençleri, yani Z kuşağının siyasi ve gündeme dair fikirlerine önem veren Ensonhaber, yeni bir programla karşınızda.

Sosyal medyanın tanınan yüzlerinden Onur Çavuşoğlu ile "Z Bakış" isimli program artık her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saatler 22.00'yi gösterdiğinde izleyicisiyle buluşacak.

Z Bakış'ın ana gündemi, bugünün gençleri ve onların düşünceleri olacak. Programın konukları da tabii ki gençler...

Gençler gündemi değerlendiriyor

İkinci yayınını gerçekleştiren Onur Çavuşoğlu'nun bugün ele aldığı konu, küresel çapta gündemi etkileyen Gazze'de yaşananlar ve Cumhuriyet kutlamaları.



Gençler, Çavuşoğlu'nun yönelttiği "Gazze'de yaşananlar, Cumhuriyet kutlamalarını gölgeler mi?" sorusunu yanıtlıyor..