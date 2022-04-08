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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar'la Şanlıurfa'da buluştu

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar'la Şanlıurfa'da buluştu

    ‘Kız çocuklarının kaderini değiştireceğim’ sözleriyle gündeme gelen 14 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Akpınar’la buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni salon müjdesini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 19:11
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    Şanlıurfalı 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını gözyaşlarıyla anlatmıştı.

    Merve Akpınar, “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” demişti.

    Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, açıklamalarıyla büyük yankı uyandırmış, birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber olmuştu.

    Bakan Kasapoğlu Merve’ye verdiği sözü tuttu

    Haberin yayınlanmasının ardından Bakan Kasapoğlu da Merve Akpınar'ı aramış, tesis ve ihtiyaçlar noktasında ne gerekiyorsa bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtmişti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbol oyuncusu Merve Akpınar ile Şanlıurfa’da buluştu.

    Açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sahneye, geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'ı çıkardı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar'la Şanlıurfa'da buluştu VİDEO

    "Merve için, arkadaşları ve gençlerimiz için hayırluı uğurlu olsun"

    Merve'nin kendilerinden istediği spor sahası talebini de görüştüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Merve'nin ve arkadaşlarının istediği salon imkanını ve hentbolla ilgili alt yapıyı da Şanlıurfamıza kazandıracağımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Merve için, arkadaşları için ve gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

    Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar: Köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar la Şanlıurfa da buluştu #1

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar la Şanlıurfa da buluştu #2

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merve Akpınar la Şanlıurfa da buluştu #3


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