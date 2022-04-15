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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
    • 15.04.2022 - 21:48
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

    Programları kapsamında Elazığ’dan askeri helikopterle Tunceli’ye geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı.

    Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’dan kentle ilgili bilgi aldı.

    2023 seçimlerini işaret etti

    Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığına geçen Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi.

    Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 2023 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, “Hepinize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

    Gençlerle iftarda buluştu

    İHA'nın haberine göre Munzur Erkek Yurdu’nda gençlerle sohbet programına da katılan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Kız Yurdu’nda gençlerle iftarda buluştu.

    Bakan Kasapoğlu, Genç Ofiste gençlerle buluşmasının ardından programını sonlandırdı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı #1

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı #2

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı #3

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