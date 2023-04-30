Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alaçatı Ot Festivali'ni ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen etkinliklerde bulunarak halkın nabzını tutuyor.

AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali, bölgeye ilgi çektiği gibi geleneksel ot ve ottan yapılan yemekleri de gündeme getiriyor.

Bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşen festivalin önemli konuklar da vardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile birlikte İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali'ndeki stantları ziyaret etti.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Kasapoğlu'na eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile eşi Ahu Pakdemirli, milletvekili adayları Nisa Alptekin ve Hatice Yeliz Karataş eşlik etti.

Ot kavurması ikramı

Kasapoğlu, bir stantta şef Türev Uludağ ile birlikte hazırladıkları ot kavurmasını, katılımcılara ikram etti.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı tarafından kurulan AK Nokta'yı da ziyaret eden Kasapoğlu, partililerle sohbet etti.

Vatandaştan Togg'a yoğun ilgi

Vatandaşlar, Kasapoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı Togg'u inceleme fırsatı buldu.