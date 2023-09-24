Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak: 7'den 77'ye herkesi spora davet ediyoruz Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılan Bakan Osman Aşkın Bak, “7'den 77'ye herkesi spora davet ediyoruz, herkesin hareket etmesini istiyoruz. Sporu yaşam tarzı olarak sürdürmemiz lazım.” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı.

Bakan Bak, İstanbul’da Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu’nun yönetiminde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda etkinlik alanlarını tek tek dolaşan Bakan Bak, çocukların oyunlarına da eşlik etti.

"Avrupa Spor Haftası 81 ilimizde etkinliklerle kutlanıyor"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı;

Avrupa Spor Haftası, 81 ilimizde aktivitelerle, etkinliklerle kutlanıyor. Bugün dünyanın en güzel yerlerinden olan boğazın kenarındayız. Bu güzel organizasyon için Beykoz Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonuna da teşekkür ediyoruz. Biz herkesi spor yapmaya davet ediyoruz.

"7'den 77'ye herkesi spora davet ediyoruz"

Türkiye'nin son 22 yılda spor altyapısına önemli yatırımlar yaptığını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok önemli yatırımlar yapıldı. Kendisi sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanı ve sporu çok iyi anlıyor. Spora yapılan yatırımları destekliyor ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Bugün olimpiyat kotası alan "Filenin Sultanları"nı kutluyoruz. Bu, spora yapılan yatırımın sonuçları. Tabana yayılan bir spor aktivitesi var. Biz 7'den 77'ye herkesi spora davet ediyoruz, herkesin hareket etmesini istiyoruz. Herkesin günde 5 bin adım attığını düşünün; vücutları ve sağlıkları için ne kadar önemli bir durum. Hastalıklardan da uzaklaşmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Sporun yaşam tarzı olmasını herkese tavsiye ediyorum"

Spora dayalı hayat için herkese tavsiyede bulunduklarını dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

Hareket etmemiz, sporu yaşam tarzı olarak sürdürmemiz lazım. Bağımlılıkla mücadele özellikle çok önemsediğimiz bir alan. Gençlerimizin tüm bağımlılıklardan uzaklaşması için onları spora davet ediyoruz. Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın kampanyasıyla 7,5-8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bu zamana kadar 6,5 milyon gencimizin yetenek taramasını yaptık. Bunların hepsi sporda atılan temel adımlar. Tesislerimiz herkese açık, sadece gençlerimize de değil herkese. İlgi çok güzel. Çocuklarla sohbet ediyoruz, çok mutlu oluyorlar. Hareket etmekten kim mutlu olmaz. Yeni dostluklar kazanıyorsunuz. Paylaşmayı, rekabeti öğreniyorsunuz. Sporun yaşam tarzı olmasını herkese tavsiye ediyorum, ben sporun içinden geliyorum.

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum"

Etkinlikte bir konuşma yapan Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ise, Avrupa Spor Haftası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle Beykoz'da başlattıklarını belirterek, şu cümleleri kullandı;

Sayın Bakanımıza, Beykoz Belediye Başkanımıza ve etkinlik alanımıza renk katan sporseverlere teşekkür ederim. Türkiye’nin her köşesini modern spor tesisleri ile donatan, Türk sporcusuna her daim destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.

“Şimdi her yerde, her daim ve herkes için spor vakti diyoruz”

Avrupa Spor Haftası’nın Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinde eş zamanlı yapıldığını ifade eden Kerim Çomoğlu, “Bu organizasyon ülkemizin 81 ilinde, tüm ilçelerde ve mahallelerde eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Türkiye’de bu derece kapsamlı yapılan başka bir organizasyon yok. Bu durum Türk sporunun gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Sporcularımız uluslararası alanda başarıdan başarıya koşuyor. Federasyon olarak amacımız, herkesi, özellikle de çocuklarımızı spora başlatmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Böylelikle güçlü birey, güçlü toplum ve güçlü Türkiye bu şekilde inşa edilecek. Şimdi her yerde, her daim ve herkes için spor vakti diyoruz.” diye konuştu.