Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel yurtlara zam sınırı getirdi

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlarken, yükseköğretim öğrencilerinin barınma hizmetleri ele alındı. Bakanlık, özel yurtlar için yapılacak zam sınırını belirledi.

Okulların açılmasına az bir süre kalırken, öğrencilerin kiralık ev bulma çilesi de arttı.

Kira artışları fahiş fiyatlara ulaşırken, yükseköğretim öğrencileri için barınma hizmeti şartları da belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel yurt ücretlerine zam sınırlaması geridi.

Belirlemelere göre, özel yurt ücretlerine yapılabilecek en üst zam oranı TÜFE ve Yİ-ÜFE toplamıın yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde fiyat alınamayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilerde, özel yurtlar yönetmelikte yer alan ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Ücret, il müdürlüğü onayından geçecek

Yeni hizmete açılan kurumlar ise aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek aynı şekilde bakanlığın müdürlüklerine bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak.

Barınma ücretinin bir aylık kısmı depozito istenecek

Barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek olan kurumlar, barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

En fazla zam oranı yüzde 78,47

Özel yurtlara uygulanabilecek olan zam sınırı Temmuz ayının yıllık ÜFE rakamıyla aylık TÜFE rakamının toplamının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanıyor.

Buna göre özel yurtlara yapılabilecek en fazla yapılabilecek olan zam oranı yüzde 78,47 olarak ortaya çıkıyor.

Yİ-ÜFE: 97,30 + TÜFE: 49,65 / 2 + 5: 78,47 500

502 bin 295 genç, farklı şehirde okuyacak

Bu yıl üniversiteyi kazanan 1 milyon 5 bin 490 gençten 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti.

Üniversiteye ilk defa başlayacak olan 316 bin 460 öğrenci yurt için başvurusunu yaptı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrenci yurtlara başvuru yaptı.

Toplam 415 bin 305 genç GSB yurduna başvurdu

2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 genç Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına başvuru yaptı.

Başvuran öğrencilerin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor.