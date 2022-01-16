Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul'da yapılacak

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular için gece düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuları onurlandıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için etkinlik düzenledi.

Sporcular ve antrenörler, İstanbul’da yapılacak özel gece ile onurlandırılacak.

Japonya’da yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için düzenlenen “Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” heyecanla bekleniyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN BERABERİNDE ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

18 Ocak Salı günü İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler de katılacak.

KIRMIZI HALI GEÇİŞİYLE BAŞLAYACAK

Hilton Bomonti Otelde, saat 18.00’de başlayacak özel gece, konukların kırmızı halı geçişi ile başlayacak. Gala yemeğinin ardından koreografik açılış gösterisi gerçekleştirilecek.

Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan milli sporcular konuşma yapacak.

BÜYÜKELÇİ VE BAKAN KONUŞACAK

Tokyo Kitap Tanıtım video gösteriminin ardından Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Dr. Muharrem Kasapoğlu kürsüde konuşacak.

MANGA KONSERİ

“Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” Manga müzik grubunun konseri ile sona erecek.