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    Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul'da yapılacak

    2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular için gece düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuları onurlandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 17:49
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    Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul'da yapılacak

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için etkinlik düzenledi.

    Sporcular ve antrenörler, İstanbul’da yapılacak özel gece ile onurlandırılacak.

    Japonya’da yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörleri için düzenlenen “Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” heyecanla bekleniyor.

    BAKAN KASAPOĞLU'NUN BERABERİNDE ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

    18 Ocak Salı günü İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona spor, sanat, medya ve iş dünyasından isimler de katılacak.

    Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul da yapılacak #1

    KIRMIZI HALI GEÇİŞİYLE BAŞLAYACAK

    Hilton Bomonti Otelde, saat 18.00’de başlayacak özel gece, konukların kırmızı halı geçişi ile başlayacak. Gala yemeğinin ardından koreografik açılış gösterisi gerçekleştirilecek.

    Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan milli sporcular konuşma yapacak.

    Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul da yapılacak #2

    BÜYÜKELÇİ VE BAKAN KONUŞACAK

    Tokyo Kitap Tanıtım video gösteriminin ardından Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Dr. Muharrem Kasapoğlu kürsüde konuşacak.

    MANGA KONSERİ

    “Yıldızların Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu” Manga müzik grubunun konseri ile sona erecek.

    Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu, İstanbul da yapılacak #3


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