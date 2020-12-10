Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 515 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alınacağını duyurdu.

Başvurular 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

KPSS PUANI EN YÜKSEK OLANLAR…

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

MERKEZ TEŞKİLAT İÇİN SINAV TARİHİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları ise 21-28 Aralık tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamayla sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak.