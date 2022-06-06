Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan '30Altı İklim Zirvesi'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi"ni 10 Haziran Cuma günü Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çağımızın en büyük sorunu olan iklim krizine yönelik mücadelesini sürdüyor.

Bu mücadele kapsamında, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi", İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

30Altı İklim Zirvesi 10 Haziran'da başlıyor

10 Haziran Cuma günü yapılacak zirveye büyük bir katılım olacak.

Türkiye’nin dört bir yanından iklim gönüllüsü gençler; çevre uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle buluşacak.

İklim kriziyle ilgili konular masaya yatırılacak

Uzman isimlerin gençlerle, iklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını, su savaşlarını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracağı aktarıldı.

Başvurular internet üzerinden

Birçok konu başlığı altında söyleşi ve panellerin de düzenleneceği zirveye kayıt olmak isteyenlerin, "30altiiklimzirvesi.com" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.