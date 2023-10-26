Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'da yurtta yaşanan kazayla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir öğrencinin yaşamını yitirdiği asansör faciasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, incelemenin tüm yönleriyle sürdüğü ve yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi.

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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, feci bir kaza yaşandı.

Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu asansör arıza yaptı.

Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi.

Hayatını kaybetti

Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci, sıkışarak hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi.

Diğer öğrenciler kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden kurtardı.

Yapılan kontrolde, kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Valisi'nden açıklama

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada 15 kişi kapasiteli asansöre 16 kişinin bindiği ve birinci kattayken kaymaya başladığını kaydetti.

"Konuyu her yönüyle inceleyeceğiz"

Bu sırada bir kız öğrencinin panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Canpolat, şunları kaydetti:

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Kurtarılan 15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik. Ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari soruşturma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz.

Bakanlıktan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasıyla ilgili bir açıklama yaparak yaşanan olayın detaylarını paylaştı.

Yurt müdürü açığa alındı

İncelemenin sürdüğü belirtilen açıklamada, olayla ilgili yurt müdürünün açığa alındığı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: