Gençosman Killik, Aile ve Gençlik Fonu'na neden hayır dediklerini Ensonhaber'de açıkladı CHP Genlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Ensonhaber yayınına katıldı. Gündeme ilişkin konuşan Killik, Aile ve Gençlik Fonu'na neden hayır dediklerini, "Gençlerin hiçbir sorununa çözüm üretmiyor" sözleriyle açıkladı.

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Onur Çavuşoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Eksi Artı programı, hafta içi her gün Ensonhaber'in YouTube kanalında ekranlara geliyor.

Gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı programda, siyasetten magazine her alandan isimler katılıyor.

AK Parti ve CHP gençlik kolları başkanlarından açıklama

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ise programın konuğu CHP Genlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik oldu.

İnan yayında, Aile ve Gençlik Fonu'nu değerlendirdi. Gözler ise Killik'in konuya ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

"Gençlerin ihtiyacı bugün Aile ve Gençlik Fonu'ndaki vaatler mi"

Yasaya neden hayır dediklerini açıklayan Killik, şöyle konuştu:

Seçimlerle ilgili genel değerlendirme yaparken gençlerin ihtiyacı bugün Aile ve Gençlik Fonu'ndaki vaatler mi? AK Parti’nin gençliğe bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Siz iktidar partisisiniz. Muhalefet sizin verdiğiniz sözlerin tutulup tutulmadığını denetlemekle yükümlü.



Bu yasa teklifine neden karşı çıktık... Aile ve gençliği korumak üzerine yasa teklifi hazırlanıyor. Bunu bir komisyona getiriyorlar. Sağlık, aile ve çalışma sosyal politikalar komisyonunda bu görüşülecek. Aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Milletvekillerimiz diyor ki, biz bu kanun teklifini başka bir güne alalım aynı zamanda bütçe görüşmelerine geçilecek. Apar topar öncelikle bu yasayı komisyondan geçirmeye çalışıyorlar.

"Gençlerin hiçbir sorununa çözüm üretmiyor"

Kanun teklifinde 150 bin liralık kredi desteği veriliyor evlenirken. Gençlerin evlenmek yönünde büyük problemleri var da, aileyi korumak için yapılması gereken 150 bin lira kredi vermek mi? Komisyona getiriliş yöntemini hem de aslında gençlerin hiçbir sorununa çözüm üretmemesi sebebi ile teklife çok sıcak bakmadık.

Eyyüp Kadir İnan ne demişti?

2023 seçim kampanyasında gençlerimize birçok vaatlerimiz vardı. Bir tanesi de Aile ve Gençlik Fonu. Kaynağımızın gücü de enerjide elde ettiğimiz bağımsız ve hür politikalardır. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye bambaşka bir şekilde var. Karadeniz'de de sondaj çalışmaları devam ediyor. Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimiz ciddi oranda artışa geçti.



Bu konuda Cumhurbaşkanımız gelir artışımızı kimlere armağan edelim diye düşündüklerinde hiç şüphesiz gençlerimize ayrılma kararı alındı.

Gelirlerin yüzde 20’lik oranını Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynağı haline getiriyoruz. Bu fonla beraber gençlerimizin gelişimi ve girişimi özellikle aile kurmadaki zorlukları hafifletecek her türlü projeyi destekleyecek bir fon olacak.

"Millet İttifakı ret oyu verdi"