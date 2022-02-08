18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 50'sinin oyunu aldıklarını söyleyen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, hedeflerinin yüzde 70 olduğunu söyledi.

Gençlerin siyasi partilerle ilişkilerini mercek altına alan Ensonhaber, partilerin gençlik kollarıyla özel görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'yle (CHP) de gençlik çalışmalarına yönelik bir görüşme gerçekleştirildi.

Ensonhaber editörü Meliha Balaman'ın sorularını yanıtlayan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP'nin oylarının yüzde 50 oranına ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin seçim hazırlığı olduğu bu süreçte anket çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Gençosman Killik, 18-24 yaş arasındaki genç seçmen oyunun yüzde 50'lere dayandığını söyledi.

Gençosman Killik: Gençlerin yarısı CHP'ye oy veriyor VİDEO

"CHP'NİN OYLARI YÜZDE 50'YE DAYANMIŞ DURUMDA"

Çok daha yüksek anket sonuçları beklediklerine dikkat çeken Killik, "CHP olarak sıklıkla anket yaptırıyoruz. Bağımsız kuruluşların yaptığı anketleri çok önemsiyoruz. Özellikle genç seçmen anlamında CHP’nin çok büyük bir karşılığı var. 18-24 yaş arasında CHP’nin oyları yüzde 47’ye, 50’ye dayanmış durumda. 24-30 yaş arası aslında genç olarak nitelendirdiğimiz yüzde 40’ların yüzde 45’lerin arasında bir oy durumu var CHP’nin… Biz başlı başına neredeyse gençlerin yarısının oyunu şu anki anketlere göre alabiliyoruz ama bunu yeterli görmüyoruz. Çok daha yüksek yüzdelere çıkma hedefimiz var. Bu noktada bizden sonraki en büyük seçmen profilini kararsız genç seçmen oluşturuyor.

CHP anketlerde birinci sırada, bizden sonraki en büyük oy dağılımı da kararsızların içerisinde. Biz tabii bu kararsızların oyunu almaya da talibiz. Gençlerin arasındaki CHP oyunu yüzde 70’lere çıkartmak gibi bir hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

"İKTİDARDA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye bir darboğaz içerisinde, çıkmaz içerisinde. Özellikle ekonomik anlamda çok geriye gitmiş durumda. Yönetilemeyen bir ülkeye dönüşmüş ve krizler içerisinde boğuşan bir ülke halinde. Bunun da doğal olarak sandık sonuçlarına yansıması çok normal bir şey. Türkiye’deki bütün iktidar değişimlerinde olduğu gibi öncelikli olarak yaşanacak bir değişim beklentisi.

ERKEN SEÇİM

Türkiye yakın dönemde bir seçim hazırlığı içerisinde ve biz erken seçim bekliyoruz. Erken seçim Türkiye için bir zorunluluk ama zamanında yapılacak olsa bile çok uzun vadeli bir süreç yok. Bu noktada da hazırlıklarımızı son hız devam ettiriyoruz.

İLK DEFA OY KULLANACAK SEÇMEN

Çok büyük bir genç nüfus ve potansiyel var. İlk defa oy kullanacak seçmen sayısı bile sadece kendi başına baraj aşabilecek ölçüde seçmen topluluğunu oluşturuyor. Bunun dışında çok daha fazla sayıda genç seçmen olacak. Bunun dışında çok daga fazla sayıda genç seçmen var.

GENÇLERİN SORUNLARINI ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Biz tabii partimizi bu alanlarda temsil etmek istiyoruz. Onlarla birebir görüşmeler yaparak, onların sorunlarını dile getirerek çözüm önerileri sunmak istiyoruz çünkü aynı zamanda biz de partilerin gençlik kolları olarak bu toplumun içerisindeki insanlardan birer tanesiyiz. Gençler bu ülkede neler yaşıyorsa biz de aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyoruz.

GENÇLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

O yüzden gençlerle kuracağımız diyaloglarda kendimizin yarattığı, kendimizin ürettiği şeylerle onların sorunlarına çözüm önerilerini, partimize de bir şekilde yön vererek partimiz gençlikle ilgili bir şey söyleyecekse kendi gençleri üzerinden şekillendiriyor bu önerileri. Öyle demokratik bir oluşum var burada. Biz partimizin gençlerle ilgili bir şey söylemesi noktasında öncülük ediyoruz. Bu nokta da gayet iyi, verimli geri dönüşler alıyoruz.





KARARSIZ GENÇ SEÇMEN

Kararsızlıkla ilgili durum aslında biraz gençlerin siyasete olan bakış açısıyla alakalı. Çünkü gerçektenTürkiye’deki gençler özellikle z kuşağı olarak nitelendirdiğimiz gençler mevcut iktidarın yönetim dönemi içerisinde doğup büyüdü. Siyasete bakışları bu iktidar döneminde şekillendi. Burayı çok sağlıklı bir yapı olarak, yer almak istedikleri bir yapı olarak değerlendirmiyorlar. Burada yer almak ve siyasetle ilgilenmek istemiyorlar. Bu umutsuz düzen, bu umutsuzluk hali otomatik olarak siyasete bakış açılarını da etkiliyor ve siyasetten uzak yaşamaya çalışıyorlar ama tabi siyaset hayatın her alanı. Yediğimiz ekmekten kullandığımız elektriğe kadar her şeyi siyaset belirliyor ve bu noktada CHP’ye yöneleceklerini düşünüyorum.

CHP'NİN KARARSIZ SEÇMENE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Biz birincisi, siyaseti profesyonel insanların yönettiği, burayı bir zenginleşme aracı olarak kullandığı yerden çıkartıp tamamen toplumun, gençlerin sorunlarına çözüm bulan, onlara mutluluk, refah ve özgürlük vaadeden bir ortama dönüştürmek istiyoruz. Siyaset insanların girmekten çekindiği değil, gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğine inandığı bir yer olursa gençler de buraya ilgi duyacaktır. Bir değişim yaşanacağını hissettiklerinde korkmadan, özgürce bir mücadele içerisinde yer aldıklarını bilirse muhakkak gençlerin de kararsızlığı değişecektir. Burada gençlere verebileceğimiz en iyi şey umut sözcüğü olacaktır. Bir değişim yaşanacak, gençler bu umuda sahipler. Sahip olmayan arkadaşlarımız da mutlaka bu umuda sahip olacaktır.





GENÇLER İÇİN YAPILAN FAALİYETLER

Bugün bir değişiklik oldu belki biliyorsunuzdur. KYK Yurtlarındaki öğrenci internet kotası 16 GB’tan 32 GB’a çıkarıldı. Saydığınız o genç milletvekillerimizden bir tanesi bu işin takipçisiydi. O komisyonda yer alıyordu, teklifi ileten ve değerlendirilmesi için komisyona ileten de oydu. Onursal Adıgüzel. İstanbul milletvekilimiz, partimizin de genel başkan yardımcısı. O mesela bir şeyin öncüsü oldu. Gençlerin bütün sorunlarından Meclis gündeminde söz etmek istiyoruz. Türkiye’de Meclis düzenini biliyorsunuz, muhalefetten geliyorsa reddedilme gibi bir yöntem var. Kamuoyunda da bilinç ve tepki bekliyoruz. Gençlerin bütün sorunları sıklıkla CHP’nin gündeminde.

GENÇLERİN CHP İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU

Mevcut siyasi partileri inceleyerek bir samimiyet testi yapmak gerekiyor. Bugün özellikle Meclis’teki partiler içerisinde baktığınızda çok açık bir şey var. CHP bugün gençlik kotasına sahip tek parti. Bütün yönetim organlarında en az yüzde 20 oranında gençler temsil edilmeli. Bu bir parti kanunu bizim tüzüğümüzde çok açık. Tabii ki iktidara geldiğimizde bunun pek çok örneğini toplumun tamamına yaymak gibi üzerine bir yöntem tarzımız olacak. İncelediğimiz zaman bu bir samimiyet testi. Gençlere kota açan partinin CHP olduğu çok açık.

CHP'NİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Gençlerle buluşmanın partiler dışında pek çok yolu ve yöntemi var. Sosyal medya bu anlamda dünyanın evrildiği yön. Biz dünyanın evrildiği bu yönü yakalayarak partimizde bu noktada etkin olarak bir gençlik hareketini oluşturmak ve iyi bir temsiliyet sağlamak istiyoruz. Facebook, Instagram’da uzun yıllardır varız. İhmal edilen Twich, TikTok gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz. Partinin resmi organları var orada, genel başkanımızı biliyorsunuz birkaç Twich yayınına çıkardık. Sosyal medya alanını da çok etkin kullanıyoruz.





KILIÇDAROĞLU'NUN 6 VAADİ

Gençlere partimizin aslında pek çok vaadi var ama özellikle sunulan 6 vaad vardı. Sosyal medyada da yayınlıyoruz, broşürlerini de çıkardık. Bunları standlarda arkadaşlarımız vatandaşlarımıza dağıtıyorlar.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEN VERGİ KALDIRILMASI

Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında, internet aboneliklerinde vergiyi tamamen kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Biliyorsunuz ki Türkiye’de gençler üzerinde bir cep telefonu baskısı var. ‘Cep telefonunu çıkart’ gibi garip garip sorular sorarak gençlere yükleniyorlar. Halbuki bizim dünyadaki yaşıtlarımızın birkaç günlük, haftalık harçlıklarıyla alabildikleri çok basit aletler. İnsanlar aylarca taksit ödüyor.

ARABADA SIFIR ÖTV

Biliyorsunuz ki araba konusu… Türkiye’de sıfır araba almak bir gencin hayallerinin ötesinde. Bugün artık bırakın araba almayı, yakıttaki yüksek fiyatlardan dolayı araba binmek bile risk oldu. Biz gençlerin alacakları ilk araçta ÖTV’yi sıfırlamayı taahhüt ediyoruz.

KYK BORÇLARI

Pek çok arkadaş gibi benim de yaşadığım bir sıkıntı var. Memur çocuğuyum, tek maaşla iki çocuk okutmaya çalışan aile. Ben de KYK kredisi alan Türkiye’deki milyonlarca gençten bir tanesiyim. Mezun olduğumuzda otomatik olarak devlet faiziyle beraber bizden bunu talep ediyor. Türkiye’de iş bulma problemi var. Gençlerin aldıkları kredilerdeki faizler sıfırlanacak. Bugün faize karşıyız diye Nas’tan örnek verip, gençlerden faiz istediğimizde çok samimi olmuyoruz. İşe girdikten sonra ana paralarını küçük taksitlerle ödeyebilecekleri kredi yapılanması taahhüt ediyoruz.

PASAPORT HARCI

Yurtdışına gidiş, Türkiye’de ne yazık ki çok mümkün değil. En azından pasaport harçlarını gençlerden almayarak önlerini açmaya çalışacağız.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI

Aile Destekleri Sigortası çok önemli. Türkiye’de ne yazık ki toplam ev hanesinin asgari ücrete sabit olmadığı çok ev var. Genel başkanımız, Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanacak düşük gelirli ailelerin çocuklarına devlet imkanlarını, pozitif ayrımcılık olarak açmayı taahhüt ediyor.

MÜLAKATLARIN KALDIRILMASI

Türkiye’deki tüm devlet kadrolarına girişte, mülakatı, gerekli olduğu durumlar hariç kaldırmayı hedefliyoruz. Hukuk denetimine açık, insanların tamamen liyakatleri ile o kadroya girecek hakkı varsa o hakkı teslim etmek üzere bir vaadimiz var.

Üniversiteye kayıt yaptıran genç arkadaşlarımızın kullanacakları bin TL’lik kart aktive etmek istiyoruz. Devlet tarafından bin TL yüklenmiş kitap, sinema, konser, diğer sanat organizasyonlarında kullanabilecekleri bir kart sunmayı taahhüt ediyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Bugün gençlerin söylediğimiz gibi çok büyük bir değişim beklentisi var çünkü genç olarak tanımladığımız pek çok insan mevcut iktidar döneminde yetişti. AK Parti iktidarı artık yaşlandı. Genç nüfusun, genç iktidar beklentisi var. Biz de bunu gerçekleştirmek için son gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Eyyüp Kadir İnan: AK Parti, gençlerin partisidir