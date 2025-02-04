AA

"Genel Af", "Kişisel Statü" ve "Gayrimenkul İadesi" yasaları, Irak'ta meclisten geçti..

Bunun üzerine harekete geçen Irak Yüksek Federal Mahkemesi, yasaların uygulanmasına yönelik dikkat çeken bir karar aldı.

DURDURMA KARARI

Karara ilişkin detayları, Irak resmi haber ajansı INA paylaştı.

Habere göre Irak Yüksek Federal Mahkemesi; "Genel Af", "Kişisel Statü" ve Kerkük şehrinde Türkmen ve Kürt vatandaşların devrik lider Saddam Hüseyin döneminde ellerinden alınan gayrimenkullerin iadesini öngören "Gayrimenkul İadesi" yasalarının uygulanmasını durdurma kararı aldı.

'GAYRİMENKUL İADESİ' YASASI 21 OCAK'TA ONAYLANMIŞTI

Kişisel Statü Yasası ve Genel Af Yasası ile Kerkük şehrinde Türkmen ve Kürt vatandaşların devrik lider Saddam Hüseyin döneminde ellerinden alınan Gayrimenkullerin İadesini öngören yasalar, 21 Ocak'ta parlamentonun onayından geçmişti.

Kişisel Statü Yasası, özellikle kız çocukların evlendirilmesi ve konuyla ilgili mahkemelerin yanı sıra Şii ve Sünni Vakıflardan da görüş alınmasını kapsıyordu.

Bu yasa, ülkede medeni kanunu savunanların eleştirisine neden olmuştu.