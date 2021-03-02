Genel kurul toplantıları hangi illerde yapılacak? Dernek, kooperatif genel kurulları nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyurdu. Dernek, meslek odası, kooperatif genel kurullarının nasıl yapılacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen yerinde karar döneminin ilk kabine toplantısının ardından basın açıklaması yapmak için kameralar karşısına geçti.

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi yönündeki kararları açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından dernek, meslek odası, kooperatif genel kurullarının hangi illerde nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bir genelge yayımlandı.

Peki, kabine toplantısında alınan kararlara göre etkinlikler hangi illerde nasıl olacak? Dernek, meslek odası, kooperatif genel kurulları nasıl yapılacak?

GENEL KURULLAR NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıılan genelgeye göre; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecektir.

Açıklamaya göre; kitle örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.