Genocide ne demek? Genocide Türkçe kelime anlamı..

Genocide ne demek? Genocide Türkçe kelime anlamı..

İsrail'in Filistin zulmü üzerine Twitter'da #genocideingaza etiketiyle milyonlarca paylaşım yapılıyor. Peki genocide ne demek, anlamı nedir? İşte genocide kelimesinin Türkçe anlamı..

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'ye kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Dünyanın bir kısmı bu zalimliğe karşı susarken, Filistin halkına zulmeden İsrail'e karşı tepkiler geliyor. Özellikle sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışanlar #genocideingaza etiketiyle İsrail'in acımasızlığını gözler önüne seriyor.

Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alan genocide kelimesinin anlamı da merak konusu oldu. Genocide ne demek, Türkçe anlamı nedir soruları araştırılıyor.

İşte genocide Türkçe anlamı ve karşılığı..

GENOCİDE NE DEMEK?

İngilizce bir terim olan "Genocide", Türkçe'de "Soykırım" olarak kullanılmaktadır

Irk ya da kabile anlamında Yunanca geno kelimesini, öldürmek anlamındaki Latince cide kelimesiyle birleştirerek Genocide kelimesini oluşmuştur.

“Soykırım” terimi 1944 öncesine kadar mevcut değildi. Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir.

İnsan hakları, ABD Haklar Bildirgesi ya da 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde görüldüğü üzere, bireylerin haklarıyla ilgilidir.