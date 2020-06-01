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    George Floyd'un katili polisin kaldığı hapishane

    ABD’nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 16:32
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    George Floyd'un katili polisin kaldığı hapishane

    ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd’un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve ölümüne neden olan Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi.

    Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

    DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ

    Chauvin’in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyle duruşmanın 8 Haziran’a ertelendiği ifade edildi.

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