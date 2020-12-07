Gercüş nerede, hangi ile bağlı? Gercüş'te ne oluyor? Gercüş neden gündemde?

Gercüş nerede, hangi ile bağlı? Gercüş'te ne oluyor? Gercüş neden gündemde?

Sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan konusu Gercüş, taciz olaylarıyla gündeme geldi. Vatandaşlar Gercüş nerede, Gercüş'te ne oluyor sorularını merak ediyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Batman ilinin bir ilçesi olan Gercüş, son günlerde taciz olaylarıyla gündeme geldi.

İddiaların ardından Twitter'da tepkiler çığ gibi büyürken, çok konuşulan ilçe hakkında Gercüş nerede? Hangi ile bağlı? Gercüş'te ne oluyor? soruları da merak konusu oldu.

GERCÜŞ NEREDE?

Gercüş, Hasankeyf’in güneyinde, Savur'un doğusunda, Midyat'ın kuzeyinde ve Dargeçit'in ise batısında yer almaktadır.

Daha önceden Mardin'in Midyat ilçesine bağlı olan Gercüş, 16 Mayıs 1990'da Batman'a bağlanarak ilçe oldu.

Genel olarak ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak sulanabilir alanların darlığı ve su kaynaklarının yetersizliği nedeni ile bu sektörlerdeki üretim günlük hane ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Üzüm, Buğday, Arpa, mercimek, nohut, sebze yetiştirilmektedir.

Yaklaşık 21 bin nüfuslu olan ilçenin ortalama gelir seviyesi Türkiye ortalamasının çok altındadır. Nüfusun ciddi bir bölümü mevsimlik işçi olarak dışarı gitmektedir. Hanelerin çok nüfuslu oluşu ise geçimi zorlaştıran başlıca etmenlerdendir.

GERÇÜŞ'TE NELER OLUYOR?

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kız çocuğuna 27 kişi tarafından tecavüz edildiği, olaya kamu görevlilerinin da karıştığı iddia edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun tecavüze uğradığı, hamile kaldığı beyanı olduğunu, soruşturmanın yürütüldüğünü, bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Olaya ilişkin ddiaları yanıtlayan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” açıklamasında bulundu.

Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verildi.

Valilik, bölücü terör örgütüne yakın bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucuların, olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde, bir kız çocuğunun istismara maruz kalmasına ilişkin başlatılan adli sürece müdahil oldu.