Geri dönen Suriyelilerin Türkiye özlemi başladı

DHA

Suriye’de 13 yılı aşkın süre devam eden iç savaş, muhalif grupların 27 Kasım’da başlattığı operasyonun 7 Aralık’ta Şam’da kontrolün sağlanması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.

Baas rejiminin sona ermesi ile yıllardır istedikleri demokrasi ve özgürlüğe kavuşan Suriyeliler, ülke genelinde kutlamalar yapıyor.

Suriye’de yeni dönemin başlaması ile iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan binlerce kişi de yeniden topraklarına dönmeye başladı.

Rejim ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle doğduğu toprakları terk ederek Suriye içinde farklı bölgelere göç eden binlerce Suriyeli yıllar sonra evlerine dönerken, iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınanlar da Suriye’ye dönmeye başladı.

HALEP’İ İZLEYİP, HASRET GİDERDİLER

Suriye’nin en büyük ikinci kenti olan Halep’ten ayrılan binlerce kişi, muhalif grupların kontrolü sağlamasının ardından yeniden şehre döndü. Halep’e dönenlerin büyük bölümü ilk olarak kenti seyir terasından uzun süre izledi.

Kentin simgesi olan tarihi Halep Kalesi ve diğer bölgelerini yüksek noktadan izleyerek hasret gideren Suriyeliler, daha sonra doğdukları ve yaşadıkları mahalleleri uzun yıllar sonra yeniden dolaştı.

İç savaş sırasında sınırı geçerek Türkiye’ye sığınan ve son günlerde ülkesine dönen Suriyeliler ise Halep’e ve vatanlarına olan hasretlerinin bittiğini ama Türkiye özlemlerinin başladığını söyledi.

‘TÜRKİYELİ DOSTLARIMIZI MİSAFİR ETMEK İSTİYORUZ’

Türkiye’nin savaş sürecinde kendilerine kucak açtığını ve kendilerini ölümden kurtardığı için sevgilerinin büyük olduğunu belirten Suriyeliler, Türk halkının desteğini de her zaman yanlarında hissettiklerini anlattı.

10 yıl önce Halep’ten ayrılan ve 3 yıl El Bab bölgesinde yaşadıktan sonra 7 yıl önce Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da yaşamaya başlayan Enes El Hasan (26), Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile Halep’e döndü.

"ÜLKEMİZE DÖNDÜK AMA TÜRKİYE'Yİ ÖZLEMEYE BAŞLADIK"

Yıllar sonra Halep’e döndüğü için çok mutlu olan Enes El Hasan, “Halep’ten 10 yıl önce ayrıldık ve 7 yıldır İstanbul’da yaşıyorduk. Vatan toprağından uzakta olduğumuz süreçte sürekli Suriye’ye üzülüyor ve Halep’i özlüyorduk. Savaş nedeniyle Türkiye’de kaldığımız sürede Türk halkı bize hep yardım etti. Başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkından Allah razı olsun. Türkiye hep bize yardım etti, arkamızda durdu. En zor zamanımızda bize destek oldu. Şu anda Esad gitti savaş bitti ve biz ailece döndük. Türkiye’deki diğer Suriyeliler de kısa zamanda dönecekler. Onlar geldikten sonra yeni Suriye’yi inşa etmek için hep birlikte çalışacağız. Ülkemize döndük ama Türkiye’yi özlemeye başladık. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz iyi bir duruma gelir ve biz Türk dostlarımızı misafir etmek isteriz.” diye konuştu.

"7 YIL BOYUNCA BİZE KUCAK AÇAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

7 yıldır Mersin’de yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Alaa Naji ise yıllar sonra Halep’e döndü. Halep’e yeniden gelince çok mutlu olduğunu ve eğitimine Halep Üniversitesi’nde devam etmek istediğini söyleyen Alaa Naji, “7 yıldır Mersin’de yaşıyoruz. Savaşın bittiğini haber alır almaz hasretiyle yaşadığımız Halep’e geldim ve şehri dolaştım. Ülkemi ve şehrimi çok özlemiştim. Artık yaşamıma burada devam edeceğim. 7 yıl boyunca bize kucak açan Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum. 7 yıl boyunca çok sayıda Türk arkadaş edindim. İnşallah bundan sonra da gidip onları ziyaret etmek ve onları Halep’te ağırlamak isterim.” dedi.

"TÜRKİYE VE TÜRK HALKINI ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"

İç savaşın ardından Halep’ten ayrılan ve 11 yıldır Kahramanmaraş’ta yaşayan Ahmad El Huseyin, Halep’in kurtarıldığı haberini alır almaz ülkesine döndüğünü belirterek, “Halep’in kurtarıldığını öğrenince koşarak Suriye’ye geldim ve 11 yıl sonra Halep’i gördüm. Çok şükür Halep kurtuldu, vatanımız kurtuldu. Yeniden ülkeme ve Halep’e döndüğüm için çok mutluyum. Türkiye çok iyiydi, Türk halkı çok iyiydi. Her zaman bize destek verdiler, yanımızda oldular. Onları şimdiden özledim. İnşallah yine Türkiye’ye giderim ama bu kez teşekkür ziyareti yaparım.” diye konuştu.