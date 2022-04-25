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    Gezi davasında karar açıklandı

    Gezi davasında karar açıklandı

    Gezi davası karar duruşmasının ikinci oturumu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    • 25.04.2022 - 18:34
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 18:55
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    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava bugün görüldü.

    Kavala, duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı.

    15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın yargılandığı davada nihai karar açıklandı.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

    Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

    Casusluk suçlamasından beraatine karar verilen Kavala'ya mahkeme indirim uygulamadı.

    8 kişiye de 18'er yıl hapis cezası

    Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi.

    Hepsinin tutuklanmasına karar verildi.

    Gezi davasında karar açıklandı #1


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