Gezi davasında açıklanan cezalar

Gezi Parkı davasında açıklanan kararda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet verilirken, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve diğer 5 kişiye de 18’er yıl hapis cezası aldı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın yanı sıra CHP'li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada sanık Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar ile sanık Ali Hakan Altınay'ın avukatı Tora Pekin, üye hakim ile mahkeme heyetinin dosyadan çekilmesini ve hakimin reddini talep ettiler.

Heyet ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle reddine karar vererek duruşmaya devam etti.

Osman Kavala'ya ağırlaştırmış müebbet

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala’nın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, Osman Kavala’nın ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan ise beraatına ve bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve 5 kişiye 18'er yıl hapis

Sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verdi.

Haklarındaki yakalama kararları infaz edilemeyen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin haklarındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu

İHA'nın aktardığına göre karara muhalefet şerh koyan üye hakim, ‘’Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine ve diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim’’ ifadelerini kullanarak karara muhalefet şerhi koydu.