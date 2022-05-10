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Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret

Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret

Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.