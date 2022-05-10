Petrol
104.57
-1.29%
Euro
16.11
1.08%
Dolar
15.25
1.08%
Altın
910.88
1.29%
Borsa
2485
0.77%
Bitcoin
490.201
-3.14%
BTXN Coin
14.71
-4.16%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret

    Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.
    • İHA
    • 10.05.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret

    21 Nisan'da görülen Gezi davasında Osman Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Osman Kavala'ya müebbet, diğer sanıklara da 18'er yıl hapis

    Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.

    İtiraz oy birliğiyle reddedildi

    Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

    Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.

    Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret #1


    İlginizi Çekebilir

    Gayrimenkul sektörü uluslararası fuarlarda destekleniyor
    Emlak

    Gayrimenkul sektörü uluslararası fuarlarda destekleniyor

    Mardin'de cemaati olmayan kilisede 20 yıl aradan sonra ayin
    İç Haber

    Mardin'de cemaati olmayan kilisede 20 yıl aradan sonra ayin

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!
    BtcPrime

    Bitcoin ve Altcoinler için mükemmel giriş zamanı!

    Görüş Bildir