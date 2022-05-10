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- Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret
Gezi davasındaki tutuklamalara yapılan itiraz talebine ret
- İHA
- 10.05.2022 - 14:54
- Güncelleme : 10.05.2022 - 15:09
21 Nisan'da görülen Gezi davasında Osman Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Osman Kavala'ya müebbet, diğer sanıklara da 18'er yıl hapis
Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.
İtiraz oy birliğiyle reddedildi
Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti.