Gezi imamı İhsan Eliaçık'tan Yılmaz Güney savunması: Musa peygamber de adam öldürdü Antikapitalist ilahiyatçı İhsan Eliaçık, sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan Yılmaz Güney ile ilgili paylaşımda bulundu. Eliaçık, "Eğer tutarlı ve dürüstseniz aynı şeyi Musa peygamber için de söyleyin bakalım çünkü o da adam öldürmüş" ifadelerini kullandı.

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Son günlerde oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney, sosyal medyada en çok tartışılan isimler arasında yer alıyor.

'Çirkin Kral' lakabıyla tanınan Güney'in, geçtiğimiz günlerde ölümünün 37'nci yıl dönümüydü.

Kimileri rahmetle anarken kimileri ise ağır eleştirilerde bulundu.

Ardından sosyal medyada uzun süre gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yapılan eleştiriler arasında kullanıcılar, Atatürk ve Türk düşmanı olduğunu belirtirken bir yandan da kadına şiddet üzerinden ağır ithamlarda bulundu.

Muhalif kesim ise tüm bunlara yönelik sinemanın değerli ismi olduğunu belirterek savunmaya geçti.

İhsan Eliaçık'tan Yılmaz Güney yorumu

Tartışmalar gündemdeki yerini korurken, bir yorum da Gezi imamı olarak bilinen antikapitalist ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'tan geldi.

Eliaçık, bugüne kadar yaptığı skandal açıklamalarıyla hafızalara kazındı.

Sık sık dini değerleri hedef alan Eliaçık, bu kez de Yılmaz Güney üzerinden Hz. Musa Peygamber'e ağır ithamda bulundu.

"Musa peygamber de adam öldürmüş"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eliaçık şu ifadeleri kullandı: