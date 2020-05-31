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    Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

    Gezi olaylarının 7'nci yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle çevrildi.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 13:01
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    Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

    Gezi olaylarının 7'nci yıl dönümünde Gezi Parkı çevresi, polis bariyerleriyle kapatıldı.

    Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Taksim Meydanı'nda geniş çaplı önlemler alındı.

    GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPALI

    Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde parkın çevresine polis bariyerleri koyularak, parka giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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