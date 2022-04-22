Gezi Parkı davası 25 Nisan’a ertelendi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında sanık avukatlarının savunmalarına devam edebilmesi için 25 Nisan’a ertelendi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu.

25 Nisan'a etrelendi

Duruşmada Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın yanı sıra CHP'li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı. Duruşmada alınan sanık savunmalarının ardından avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep etti.



Mahkeme, bazı sanık avukatlarının savunmasının ardından diğer savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 25 Nisan tarihine erteledi. Tüm savunmalar bittiği taktirde 25 Nisan tarihinde kararın çıkması bekleniyor.



