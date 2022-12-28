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    Gezi Parkı davasında verilen cezaları onandı

    Gezi Parkı davasına ilişkin Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, 7 sanık için ise 18'er yıl hapis cezası karara bağlandı.
    • 28.12.2022 - 16:29
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    Gezi Parkı davasında verilen cezaları onandı

    Gezi Parkı davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezası vermişti.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi kararı yerinde bulduğunu açıkladı.

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