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Gezi Parkı davasında verilen cezaları onandı

Gezi Parkı davasında verilen cezaları onandı

Gezi Parkı davasına ilişkin Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, 7 sanık için ise 18'er yıl hapis cezası karara bağlandı.