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Gezi Parkı davasında verilen cezaları onandı
Gezi Parkı davasına ilişkin Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, 7 sanık için ise 18'er yıl hapis cezası karara bağlandı.
- 28.12.2022 - 16:29
Gezi Parkı davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezası vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi kararı yerinde bulduğunu açıkladı.
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