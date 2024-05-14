Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme: Mahkeme heyeti değişti Gezi Parkı Davası'nda müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'nın talebi üzerine, yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.

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Türkiye siyasetinde son haftalarda yaşanan gelişmeler ışığında, Gezi Parkı Davası da kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Mayıs’taki görüşmesinde, Gezi Parkı davası da konuşuldu.

Özel, ilerleyen günlerde yaptığı açıklamalarda, davada yeniden yargılama konusunda bir yol bulunması çağrısı yaptı.

Kavala'dan yeniden yargılama talebi

Bu süreçte dava kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın bir avukatının, yerel mahkemeye itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

Yeni karar alındı

Tüm bu süreç devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

Davanın tutuklu sanıklarından Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurusu sonrası yeni bir karar alındı.

Heyet değiştirildi

Davaya karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu.

Karara göre, Kavala’nın avukatlarının başvurularını yeni oluşacak heyet değerlendirecek ve kararı bu heyet verecek.

Gezi Parkı Davası

Gezi Parkı Davası'ndan dolayı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden, hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için halen cezaevinde bulunuyor.

Gezi sanıkları TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldılar.

Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldı.

"Adalet herkes için geçerlidir"

Osman Kavala, yeniden yargılama talebine ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti: