Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme: Mahkeme heyeti değişti

Türkiye siyasetinde son haftalarda yaşanan gelişmeler ışığında, Gezi Parkı Davası da kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Mayıs’taki görüşmesinde, Gezi Parkı davası da konuşuldu.
Özel, ilerleyen günlerde yaptığı açıklamalarda, davada yeniden yargılama konusunda bir yol bulunması çağrısı yaptı.
Kavala'dan yeniden yargılama talebi
Bu süreçte dava kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın bir avukatının, yerel mahkemeye itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı.
Yeni karar alındı
Tüm bu süreç devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.
Davanın tutuklu sanıklarından Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurusu sonrası yeni bir karar alındı.
Heyet değiştirildi
Davaya karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu.
Karara göre, Kavala’nın avukatlarının başvurularını yeni oluşacak heyet değerlendirecek ve kararı bu heyet verecek.
Gezi Parkı Davası
Gezi Parkı Davası'ndan dolayı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden, hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için halen cezaevinde bulunuyor.
Gezi sanıkları TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldılar.
Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldı.
"Adalet herkes için geçerlidir"
Osman Kavala, yeniden yargılama talebine ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:
Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.
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