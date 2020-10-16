Gezici Araştırma Merkezi'ne göre KKTC'de 2.turun galibi Ersin Tatar

Pazar günü sandık başına gidecek olan KKTC'de ilk turun seçim sonuçlarını bilen Gezici Araştırma'ya göre ikinci turun galibi de 54'ün üzerinde bir oyla Ersin Tatar olacak.

KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimi geçen pazar günü yapılmış, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32,35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29,84) oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Salt çoğunluğun arandığı ilk turun aksine en yüksek oyu alanın seçileceği ikinci tur, bu pazar günü yapılacak.

GEZİCİ İLK TURU BİLDİ

Gezici Araştırma Merkezi, yaptığı araştırmalarla "Türkiyesiz olmak istemeyen" Kıbrıs Türklerlerinin ilk turdaki seçim tahmini tutturdu.

İkinci tur seçimlerinde de kararsız seçmenler başta olmak üzere oy verme bulunan herkesin sandık başına gitmesi kritik.

İkinci turda Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak. İlk turu bilen Gezici'nin ikinci tur tahmini ise Ersin Tatar'dan yana...

AKINCI TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE OY ALDI

KKTC seçimlerinin ilk turunda en yakın tahmini yapan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, ikinci tur için tahminlerini Aydınlık'a anlattı.

24 Eylül'de iki tur için de araştırmalar yaptıklarını belirten Gezici, şu sonuçlara ulaştıklarını kaydetti:



"Şu an bir milletvekili seçimi olsa CTP'nin oy oranı yüzde 24'tür. Bunun yüzde 50'sini ilk turda Akıncı'ya kaptırdılar. Akıncı, Türkiye karşıtlığı yaparak ilk turda CTP'nin oylarının yüzde 50'sini aldı. Yani Tufan Erhürman'a partisinden gelen oy oranı yüzde 12'lerde kaldı. Fakat Kudret Özersay'ın hatalarından dolayı HP'den bir miktar oy, Tufan Erhürman'a geldi. Aynı zamanda karma oy denilen bir sistem var burada.

Milletvekillerini seçerken partilere değil de kişinin şahsına da oy verebiliyorsunuz. Tik atma deniliyor buna. Karma oylardan da Tufan Erhürman oy alarak yüzde 21'lere taşındı. Esasında kendi partisinden yüzde 12 oy aldı. Tufan Bey, 'Ankara benim ikinci memleketim' diyen merkez sağ seçmeninden oy topladı. Fakat ikinci tur için oy oranı yetmedi. İkinci turda Akıncı (yüzde 29) artı Erhürman (yüzde 21) denilerek seçim garanti diyemeyiz. Erhürman'a oy verenlerin yüzde 75'i Akıncı'ya görev onayı vermiyor. Ana sebebi olarak da halkla bütünleşememesi ve Rumlar'a tavizler vermesi olarak gösteriliyor."

"TATAR'IN OYU YÜZDE 54'LERDE"

Ersin Tatar yüzde 33 civarında oy aldı. Yine karma oyların bir kısmını alacak. DP ve YDP'nin yüzde 90'ının üzerinde desteğini alacak. HP'nin de tabanının yüzde 65 civarında desteğini alacak. Aynı zamanda CTP'ye ilk turda oy verenlerin yüzde 50'sinin de oyunu alacağını görüyorum. Toplamda yüzde 54'lerde oy alma ihtimali yüksek."