Gezici Araştırma Şirketi'nden Kıbrıs'ta seçim anketi

KKTC'de yapılan son anketlere göre, Rumlara yakın olan Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybediyor.

Gezici Araştırma Şirketi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin fikrini sormak üzere 17-19 Temmuz tarihlerinde 4 bin 630 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın önünde.

KKTC halkı seçimin 2. tura kalması halinde tercihini Ersin Tatar'dan yana kullanıyor.

ERSİN TATAR YÜZDE 33,5'LA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Yapılan çalışmada, halkın yüzde 33,5’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 29,1’i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve yüzde 15,1’i Ana muhalefet partisi Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.

Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar arasında yapılan seçim anketinin ikinci turunda Tatar'ın 50,8'lik oy oranıyla Akıncı'yı geçtiği görülüyor.

Akıncı'nın ise, seçimin ikinci tura kalması halinde alacağı oy oranı yüzde 49,2 olarak belirlendi.

AKINCI'YA TEPKİ VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 5 yıllık görev süresinde dış politikayı 'iyi yönetmediğini', yüzde 28,8'i 'iyi yönettiğini' düşünüyor.

Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik söylemleri de halk tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Halkın yüzde 64,7’si Akıncı'nın açıklamalarını 'kötü bulduğunu' ifade ederken, yüzde 23,2’si 'iyi olduğunu' söylüyor.