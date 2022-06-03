Gezici'nin genel seçim anketi

Yarın genel seçim olsa anketinde, AK Parti yüzde 35,4 oy oranını yakalayarak zirvede yer aldı.

Türkiye seçim atmosferine girdi...

2023 seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kalırken tüm siyasi partiler çalışmalarına başladı.

Partilerin hazırlıkları devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak muhalif partilerin anketçisi olarak bilinen Gezici Araştırma Şirketi de son analizini yayınladı.

Gezici'nin Türkiye genelinde 28-29 Mayıs tarihli "Yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu anketinde ise çıkan sonuçlar, muhalefet partilerinin yüzünü düşürdü.

Gelen cevaplar; yüzde 46,3 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu

Ayrıntılı rakamlar;

AK Parti: Yüzde 35,4

CHP: Yüzde 26,7

HDP: Yüzde 11,2

İYİ Parti: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 8,8

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: 1,2

Diğer Partiler: Yüzde 2,1