Gezici'nin yerel seçim anketi! İstanbul'da Murat Kurum önde CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici Araştırma'nın son İstanbul anketinde; Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum yüzde 42,3 ile Ekrem İmamoğlu'nu geçiyor.

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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.

Zaman daraldıkça, anketlerin sayısı artıyor.

Seçime bir hafta kala heyecan artarken bir anket daha sahadaki durumu ortaya koydu.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici Araştırma'nın İstanbul özelinde son anket verileri paylaşıldı.

Murat Kurum önde

Ankete göre, Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'un CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu geçtiği ortaya çıktı.

Son verilere göre; Kurum yüzde 42,3 iken, İmamoğlu ise yüzde 41,6 oy alıyor.

Gezici'nin anketine göre son veriler ise şu şekilde:

Murat Kurum: % 42,3

Ekrem İmamoğlu: %41,6

DEM Parti: %5,9

Azmi Karamahmutoğlu: %1,4

Mehmet Altınöz: % 4,3

Buğra Kavuncu: %12,5

Diğer: %1,4

Murat Gezici "iddialıyım" demişti

Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, daha önceki anketi tv100 canlı yayınında açıklamış, "İddialıyım fark yüzde 1,8'lere çıkacak" demişti.

İmamoğlu çevresinden tehdit edilmişti

Murat Kurum'un geriden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini söyleyen Gezici, bu tespiti yüzünden İmamoğlu'nun etrafından baskı ve tehdit aldığını açıklamıştı.